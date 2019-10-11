"Спятившие люди": Трамп раскритиковал демократов, добивающихся его импичмента
Американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Минниаполисе жестко раскритиковал демократов, которые добиваются его импичмента.
- Они сильно больные и спятившие люди! - заявил Трамп.
Больше всего от президента Штатов досталось спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное, - с сарказмом подчеркнул Трамп.
По словам политика, это те люди, которые хотят отменить итоги выборов 2016 года, пишет "РИА-Новости".
При этом, про своего возможного оппонента на выборах-2020 Джо Байдена Дональд Трамп сказал, что тот "никогда не считался умным или хорошим сенатором".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Белый дом назвал импичмент Дональда Трампа незаконным. В Вашингтоне уверены, что начатая в отношении президента процедура нарушает как минимум три закона.
ИСТОЧНИК KP.RU