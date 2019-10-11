СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-11T06:36:48+03:00

"Спятившие люди": Трамп раскритиковал демократов, добивающихся его импичмента Фото: REUTERS

Больше всего от американского лидера досталось спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси

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Американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Минниаполисе жестко раскритиковал демократов, которые добиваются его импичмента.

- Они сильно больные и спятившие люди! - заявил Трамп.

Больше всего от президента Штатов досталось спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

- Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное, - с сарказмом подчеркнул Трамп.

По словам политика, это те люди, которые хотят отменить итоги выборов 2016 года, пишет "РИА-Новости".

При этом, про своего возможного оппонента на выборах-2020 Джо Байдена Дональд Трамп сказал, что тот "никогда не считался умным или хорошим сенатором".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Белый дом назвал импичмент Дональда Трампа незаконным. В Вашингтоне уверены, что начатая в отношении президента процедура нарушает как минимум три закона.

ИСТОЧНИК KP.RU