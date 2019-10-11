"С меня корона не упадет": Зеленский объяснил свои звонки Путину
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Главы государств общались всего два раза - в июле и в начале сентября. Один из таких разговоров был посвящен обмену осужденными и задержанными лицами. Причем каждый раз инициатором переговоров была украинская сторона.
"Все звонки совершал я. С меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну, и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - сказал Зеленский.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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