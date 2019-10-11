2019-10-11T08:06:13+03:00
Политика

"С меня корона не упадет": Зеленский объяснил свои звонки Путину

Президенты России и Украины говорили по телефону всего два раза, и оба - по инициативе Киева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.

Главы государств общались всего два раза - в июле и в начале сентября. Один из таких разговоров был посвящен обмену осужденными и задержанными лицами. Причем каждый раз инициатором переговоров была украинская сторона.

"Все звонки совершал я. С меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну, и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - сказал Зеленский.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Японии готовится к мощнейшему тайфуну за последние 60 лет
В Москве задержана организатор группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
Актер Михаил Кокшенов попал в больницу
Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизация
"Спятившие люди": Трамп раскритиковал демократов, добивающихся его импичмента
"Ъ": В РФ водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм
Турецкие военнослужащие захватили две курдские деревни на севере Сирии
Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Комитет Госдумы прорабатывает поправки в бюджет по индексации зарплат военнослужащим
Пресс-конференция Владимира Зеленского продлилась более 14 часов
NASA планирует продолжить сотрудничество с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с РФ
Трамп: переговоры КНР и США по торговле идут хорошо
Зеленский сообщил, что в ближайшее время назначит украинского посла в США