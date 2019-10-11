Япония готовится к мощнейшему тайфуну за последние 60 лет
На Японию надвигается тайфун "Хагибис". Специалисты национального метеорологического агентства утверждают, что по силе он будет сопоставим с "Идой", обрушившейся на страну 61 год назад и унесшей жизни более 1,2 тыс. человек.
Ожидается, что циклон достигнет региона Токай или Канто уже вечером в пятницу, 11 октября. Он пробудет там около суток, а затем отправится на северо-восток к Тохоку. Тайфун принесет с собой сильный ветер и дожди. Возможны угрозы оползней, наводнений и штормов. Об этом говорится в прогнозе агентства.
Согласно данным телеканала NHK, японцы стали активно закупаться питьевой водой, едой и товарами первой необходимости. Премьер-министр страны Синдзо Абэ призвал правительство и региональные администрации принять меры для обеспечения безопасности населения.
Все крупные мероприятия, в том числе гонки турнира "Формула 1" в Сузуке, отменены. Сайт kp.ru писал, что соревнования должны были состояться в эти выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU