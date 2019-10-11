2019-10-11T08:44:57+03:00
Происшествия

Япония готовится к мощнейшему тайфуну за последние 60 лет

Жители островного государства активно скупают воду, еду и другие товары первой необходимости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из-за приближения тайфуна были отменены гонки в СузукеИз-за приближения тайфуна были отменены гонки в СузукеФото: REUTERS
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На Японию надвигается тайфун "Хагибис". Специалисты национального метеорологического агентства утверждают, что по силе он будет сопоставим с "Идой", обрушившейся на страну 61 год назад и унесшей жизни более 1,2 тыс. человек.

Ожидается, что циклон достигнет региона Токай или Канто уже вечером в пятницу, 11 октября. Он пробудет там около суток, а затем отправится на северо-восток к Тохоку. Тайфун принесет с собой сильный ветер и дожди. Возможны угрозы оползней, наводнений и штормов. Об этом говорится в прогнозе агентства.

Согласно данным телеканала NHK, японцы стали активно закупаться питьевой водой, едой и товарами первой необходимости. Премьер-министр страны Синдзо Абэ призвал правительство и региональные администрации принять меры для обеспечения безопасности населения.

Все крупные мероприятия, в том числе гонки турнира "Формула 1" в Сузуке, отменены. Сайт kp.ru писал, что соревнования должны были состояться в эти выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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