Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Документ охватывает период до 2030 года
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Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ был подписан в четверг, 10 октября, и размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.
Стратегия направлена на обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта в стране и проведение научных исследований в этой сфере.
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ИСТОЧНИК KP.RU