Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-11T10:41:11+03:00

Документ охватывает период до 2030 года

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Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ был подписан в четверг, 10 октября, и размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Стратегия направлена на обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта в стране и проведение научных исследований в этой сфере.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU