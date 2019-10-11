Путин: Россия создаст РСМД в ответ на аналогичные действия США

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-11T11:58:06+03:00

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Россия начнет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в пятницу, 11 октября, выступая на Совете глав государств СНГ в Ашхабаде.

Он подчеркнул, что Москву тревожат планы Вашингтона по размещению ракет в Азии, поскольку сразу становится понятно, кто является их главной целью.

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ИСТОЧНИК KP.RU