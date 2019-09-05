Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-05T12:59:26+03:00

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Россия займется разработкой и производством, но не будет первой развертывать ракеты, запрещенные прежде по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американца испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать - а мы произведем такие же ракеты, разумеется, - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», - сказал российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума

Путин подчеркнул, что, если Вашингтон разместит свои ракеты средний дальности в Японии и Южной Корее, то они будут перекрывать и значительную часть России. В свою очередь японский премьер Синдзо Абэ сообщил, что в данном случае управление ракетами будет осуществлять Токио и это «будет не как в Польше»

Напомним, Вашингтон испытал запрещенную ДРСМД новую крылатую ракету. Российский лидер пообещал ответить на такие действия Вашингтона «зеркально» и дал поручение Министерству обороны и МИД РФ проанализировать угрозу США и разработать меры по симметричному ответу.

ИСТОЧНИК KP.RU