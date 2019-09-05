2019-09-05T12:59:26+03:00
Политика

Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой

Российский лидер отметил опасность возможного развёртывания американских ракет на территории Японии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Россия произведет запрещенные ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первойРоссия произведет запрещенные ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия займется разработкой и производством, но не будет первой развертывать ракеты, запрещенные прежде по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американца испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать - а мы произведем такие же ракеты, разумеется, - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», - сказал российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума

Путин подчеркнул, что, если Вашингтон разместит свои ракеты средний дальности в Японии и Южной Корее, то они будут перекрывать и значительную часть России. В свою очередь японский премьер Синдзо Абэ сообщил, что в данном случае управление ракетами будет осуществлять Токио и это «будет не как в Польше»

Напомним, Вашингтон испытал запрещенную ДРСМД новую крылатую ракету. Российский лидер пообещал ответить на такие действия Вашингтона «зеркально» и дал поручение Министерству обороны и МИД РФ проанализировать угрозу США и разработать меры по симметричному ответу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты
В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов
Путин одобрил идею ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
Регионы ДФО не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья
Путин заявил, что предлагал Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие
"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве
Россия предложила Японии отменить визы
Не панацея, но надо: «Трезвая Россия» - о запрете алкоголя до 21 года
В WWF объяснили почему лето становится холодным
Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу
Путин: Россия не против восстановления формата G8
Названа самая безопасная страна для туристов
«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор
70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО
В Москве бизнесмен на Lexus придумал ограбление на 3 миллиона рублей
Роспотребнадзор проведет опрос в 15 тысячах школ, чтобы нормализовать питание детей
"Умом Россию не понять": Абэ прочитал стихотворение Тютчева на ВЭФ
В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах
Ракитич может покинуть "Барселону" зимой