В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-09T14:53:58+03:00

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Дмитрий Песков призвал дождаться окончания семидневного срока, чтобы оценить, сорвется ли во второй раз вывод войск из Донбасса. Напомним, 7 октября глава МИД Украины сообщил о переносе сроков отвода сил с территории. Причиной стало невыполнение сторонами главного условия вывода военных – окончание обстрелов. Тогда Украина зафиксировала обстрел сразу в нескольких населенных пунктах – Петровском и селе Золотое. Ранее журналисты из России попали под обстрел, устроенный украинскими военными.

МИД Украины объявил, что необходимо выждать семидневный срок, если за это время в республике не будет выстрелов, начнется выведение войск. Как ситуация с переносом сроков повлияет на проведение саммита в нормандском формате, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Все будет зависеть от решения глав государств, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь, - приводит его слова ТАСС.

Песков также призвал дождаться итогов, соврется ли договор, и определить, в случае возобновления обстрелов, по чьей вине.

ИСТОЧНИК KP.RU