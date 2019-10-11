В гильдии автошкол поддержали тесты на алкоголизм для водителей
Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев положительно оценил предложение ввести текст на алкоголизм для людей, получающих права.
- Мы положительно относимся к инициативе,- комментирует Лобарев RT.
По его словам, подобную практику стоит применять не только к тем, кто впервые получает документ, но и к тем, кто был лишен водительских прав.
- Я думаю, это будет несложно. Может было бы эти медицинские тесты сделать за счёт государства, — заключил он.
Подобная мера станет профилактикой пьянства за рулем, уверен эксперт и положительно отразится на безопасности дорожного движения.
Ранее инициативу положительно оценил автоэксперт Игорь Моржаретто, единственные опасения, которые он высказал, связаны с коррупционными схемами во время тестирования.
Сейчас возможное тестирование на алкоголизм находится на стадии согласования, если мера будет будет утверждена, то для получения водительских кандидатам необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
ИСТОЧНИК KP.RU