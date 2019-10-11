В гильдии автошкол поддержали тесты на алкоголизм для водителей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-11T13:35:48+03:00

В Гильдии автошкол положительно отнеслись к тестам на алкоголизм для водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев положительно оценил предложение ввести текст на алкоголизм для людей, получающих права.

- Мы положительно относимся к инициативе,- комментирует Лобарев RT.

По его словам, подобную практику стоит применять не только к тем, кто впервые получает документ, но и к тем, кто был лишен водительских прав.

- Я думаю, это будет несложно. Может было бы эти медицинские тесты сделать за счёт государства, — заключил он.

Подобная мера станет профилактикой пьянства за рулем, уверен эксперт и положительно отразится на безопасности дорожного движения.

Ранее инициативу положительно оценил автоэксперт Игорь Моржаретто, единственные опасения, которые он высказал, связаны с коррупционными схемами во время тестирования.

Сейчас возможное тестирование на алкоголизм находится на стадии согласования, если мера будет будет утверждена, то для получения водительских кандидатам необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

ИСТОЧНИК KP.RU