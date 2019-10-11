2019-10-11T15:24:16+03:00
Происшествия

На борту разбившегося в Африке самолета могли находиться россияне

Грузовой Ан-72 обеспечивал перевозки президента республики Конго Феликса Чисекеди
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обломки Ан-72 нашли на востоке ДРКОбломки Ан-72 нашли на востоке ДРКФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пропавший с радаров военный Ан-72 потерпел крушение на востоке Демократической республики Конго. Обломки были обнаружены в провинции Маниема в пятницу, 11 октября.

Информация о погибших не приводится. Однако сайт kp.ru ранее сообщал, что на борту находились четыре члена экипажа и столько же пассажиров.

В посольстве РФ в ДРК заявили, что некоторые из них могли быть россиянами. Информация уточняется. Пресс-атташе посольства Наталья Кононова заверила РИА Новости, что дипломаты находятся в постоянном контакте с властями африканской республики.

Тем временем, местное издание Actualite сообщает, что самолет обеспечивал авиаперевозки президента Конго Феликса Чисекеди. Пассажирами якобы были сотрудники его охраны и личный водитель. Также, согласно источнику газеты, экипаж Ан-72 мог быть украинским и состоять из большего количества людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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