Военный самолет Ан-72 пропал с радаров в ДР Конго

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-11T10:14:49+03:00

На борту грузового судна находились восемь человек

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Грузовой военный самолет советского производства Ан-72 пропал с радаров в Демократической республике Конго. На борту воздушного судна находились восемь человек - четыре пасажира и столько же членов экипажа.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Гомы в четверг, 10 октября, в 13.32 по местному времени (15.32 мск) и направился в Киншасу. Пилоты перестали выходить на связь с центром управления примерно спустя час. В районе предполагаемого исчезновения начата поисково-спасательная операция.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU