Эксперт назвал последствия взрыва иранского танкера в Красном море

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-11T16:29:24+03:00

Эксперт предположил, что взрыв иранского танкера может привести к обострению ситуации в регионе Фото: REUTERS

Это может стать продолжением ситуации в районе Персидского залива

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что взрыв иранского танкера в Красном море может обострить обстановку в регионе.

То, что произошло, является отголоском ситуации, которая была ранее в Персидском заливе. Прошлый взрыв танкера с трудом удалось решить в мирном ключе.

- Это дело компетентных органов — был это взрыв, или действия террористической группы, или ракетный удар, или атака с помощью дронов. Этот инцидент обострит ситуацию, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Иран сейчас активно занимается усилением боеспособности своей армии и повышает меры безопасности внутри страны.

- Этот инцидент может иметь последствия, и возможны другие инциденты такого рода в этом регионе, — комментирует Долгов RT.

Ранее сообщалось, что взрыв на танкере был зафиксирован в Красном море, неподалеку от порта Джидда. Сейчас причины произошедшего устанавливаются. Известно, что судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU