Военный эксперт объяснил, почему Турция выбрала российские С-400
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин назвал российские С-400 самой лучшей системой противовоздушной обороной в мире. Это основная причина по которой Турция отдала предпочтение именно нашему вооружению, а не какому-либо иному.
- Мы можем сравнить с бездарной системой Patriot, которая использовалась в Персидском заливе в 2003 году. Все помнят провал, потом была Саудовская Аравия, - комментирует Литовкин RT.
Он уверен, что опираясь на все эти данные турки сделали верный выбор. Помимо хорошего оружия, они приобрели в глазах общественности статус страны, которая отстаивает своей суверенитет и способна противостоять любому давлению.
Ране главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу назвал причины закупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400.
ИСТОЧНИК KP.RU