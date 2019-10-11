2019-10-11T17:15:31+03:00
Политика

Военный эксперт объяснил, почему Турция выбрала российские С-400

Он уверен, что это одна из лучших систем ПВО в мире
Елена АКИМОВА
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Военный эксперт назвал плюсы С-400Военный эксперт назвал плюсы С-400Фото: REUTERS
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Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин назвал российские С-400 самой лучшей системой противовоздушной обороной в мире. Это основная причина по которой Турция отдала предпочтение именно нашему вооружению, а не какому-либо иному.

- Мы можем сравнить с бездарной системой Patriot, которая использовалась в Персидском заливе в 2003 году. Все помнят провал, потом была Саудовская Аравия, - комментирует Литовкин RT.

Он уверен, что опираясь на все эти данные турки сделали верный выбор. Помимо хорошего оружия, они приобрели в глазах общественности статус страны, которая отстаивает своей суверенитет и способна противостоять любому давлению.

Ране главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу назвал причины закупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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