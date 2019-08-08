2019-08-08T15:50:26+03:00
Политика

США пообещали Турции вывести свои войска с севера Сирии

Анкара планирует провести новую военную операцию в этом регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера СирииВ Турции рассказали о планах США вывести войска с севера СирииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пообещал увести американские войска с северных территорий Сирии, где Турция планирует начать новую военную операцию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе, президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда [свои войска]", - сказал глава ведомства.

По его словам, сейчас Анкара прорабатывает дальнейшие шаги, которые будет необходимо реализовать после вывода американских сил, передает телеканал NTV.

Сайт kp.ru писал, что США еще в конце прошлого года пообещали вывезти всех своих военнослужащих с территории Сирии, о чем неоднократно просил официальный Дамаск. Операцию планировалось завершить до конца апреля 2019 года, но в июле в российском МИД указали на отсутствие прогресса по данному направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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