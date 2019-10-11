2019-10-11T17:43:49+03:00
В мире

В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны

Все материалы дела уже передали грузинскому департаменту МВД
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В аэропорту Тбилиси обнаружили багаж с 23 килограммами марихуаныВ аэропорту Тбилиси обнаружили багаж с 23 килограммами марихуаныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В международном аэропорту Тбилисси полицейские обнаружили багаж с 23 килограммами марихуаны. Об этом сообщает служба доходов грузинского минфина.

- В результате осмотра багажа гражданина Д.Д. рентгенным сканером было обнаружено 23 килограмма марихуаны, - приводит сообщение РИА Новости.

Таможенная служба аэропорта уже передала все материалы дела криминальному департаменту МВД Грузии. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "незаконное приобретение, хранение и перевоз наркотических средств" и "незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере".

Не так давно похожая история произошла в аэропорту Аргентины. Таможенники международного аэропорта Буэнос-Айреса обнаружили 240 килограммов кокаина в багаже пассажиров, направлявшихся в Мадрид. В итоге полиция провела обыск 26 человек и задержала 13 из них. Общая сумма конфискованных наркотиков составила порядка 2,5 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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