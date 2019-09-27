В аэропорту Аргентины у пассажиров конфисковали 240 килограммов кокаина

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-27T17:11:50+03:00

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Таможенники и сотрудники службы безопасности международного аэропорта Эсейса близ Буэнос-Айреса обнаружили 240 килограммов кокаина в багаже пассажиров, направлявшихся из Аргентины и Мадрид. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

«240 килограммов кокаина! Направлялись из Эсейсы в Мадрид в чемоданах. Мы конфисковали их в рамках масштабной совместной операции службы безопасности аэропорта и таможни», - написала глава ведомства в Twitter.

В сообщении отмечается, что в ходе операции были произведены 26 обысков и задержаны 13 человек. Большинство задержанных являются гражданами Аргентины, но среди злоумышленников есть и иностранцы.

Общая сумма конфискованных наркотиков составила почти в 2,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее Береговая охрана США задержала самоходное полупогруженное судно в международных водах Тихого океана, на борту находилось более семи тонн кокаина, общей стоимостью около 232 миллионов долларов. Незадолго до этого в порту Филадельфии, штата Пенсильвания на борту лодки было конфисковано 16,5 тонн наркотиков на один миллиард долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU