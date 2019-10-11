2019-10-11T23:10:22+03:00
Общество

Российские паралимпийцы получили приглашение на летние игры в Токио

Комитет подтвердил официальное приглашение спортсменов
Юлия САЛЬНИКОВА
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В феврале Паралимпийский комитет России восстановлен условно в своих правахВ феврале Паралимпийский комитет России восстановлен условно в своих правахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Паралимпийский комитет России получил приглашение от Международного комитета на Игры-2020. Это значит, что российские спортсмены-паралимпийцы примут участие в соревнованиях, которые пройдут летом будущего года в Токио с 25 августа по 6 сентября.

- Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, - приводит комментарий российского паралимпийского комитета ТАСС.

Ожидается, что Россию на этих соревнованиях представят около 300 спортсменов. Они примут участие в состязаниях в 18-20 видах спорта. Возглавит миссию сборной России на Паралимпиаде первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Ранее у многих представителей спортивного сообщества России возникли опасения, что россиян могут вновь не допустить до главных спортивных соревнований мира. Причиной могло стать расследование Всемирной допинговой организации данных московской лаборатории. По версии некоторых западных СМИ якобы имело место вмешательство в результаты исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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