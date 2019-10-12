Более 45 тысяч домов в Японии остались без электричества из-за мощного тайфуна "Хагибис"

СЕГОДНЯ 05:17 2019-10-12T05:17:25+03:00

К основному японскому острову Хонсю местные авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях

Изменить размер текста: A A

В Японии из-за приближения мощного тайфуна "Хагибис", которому уже присвоен порядковый номер "19", более 45 тысяч человек остались без света в трех префектурах: Тиба, Токио и Канагава.

Сообщается, что в связи с приближением сильного тайфуна к основному японскому острову Хонсю местные авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU