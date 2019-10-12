Более 45 тысяч домов в Японии остались без электричества из-за мощного тайфуна "Хагибис"
К основному японскому острову Хонсю местные авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях
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В Японии из-за приближения мощного тайфуна "Хагибис", которому уже присвоен порядковый номер "19", более 45 тысяч человек остались без света в трех префектурах: Тиба, Токио и Канагава.
Сообщается, что в связи с приближением сильного тайфуна к основному японскому острову Хонсю местные авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU