Трамп сообщил об отставке главы министерства внутренней безопасности США
Американский президент Дональд Трамп объявил об отставке и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевина Макалинана.
- Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США, - подчеркнул Трамп.
Президент также отметил, что Макалинан "после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор".
Трамп обещал объявить имя нового кандидата на должность уже на следующей неделе. Об этом политик сообщил в своем Twitter.
- Есть много замечательных кандидатов! - подытожил Трамп.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября текущего года спецпредставитель США по Украине подал в отставку. По словам источников телеканала, Курт Волкер принял это решение на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа с Зеленским.
ИСТОЧНИК KP.RU