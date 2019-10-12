Трамп сообщил об отставке главы министерства внутренней безопасности США

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-12T06:41:22+03:00

Американский лидер обещал объявить имя нового кандидата на должность на следующей неделе

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Американский президент Дональд Трамп объявил об отставке и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевина Макалинана.

- Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США, - подчеркнул Трамп.

Президент также отметил, что Макалинан "после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор".

Трамп обещал объявить имя нового кандидата на должность уже на следующей неделе. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

- Есть много замечательных кандидатов! - подытожил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября текущего года спецпредставитель США по Украине подал в отставку. По словам источников телеканала, Курт Волкер принял это решение на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа с Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU