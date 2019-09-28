CNN: Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

СЕГОДНЯ 02:24 2019-09-28T02:25:40+03:00

По словам источников телеканала, Курт Волкер принял это решение на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа с Зеленским

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Громкий скандал вокруг телефонной беседы президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским получил неожиданное продолжение. Спецпредставитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой сразу на три знакомых с ситуацией источника.

Как утверждают собеседники канала, Курт Волкер заявил о желании оставить пост спецпредставителя США по Украине через день после того, как его имя было упомянуто в жалобе анонимного осведомителя – сотрудника американских спецслужб, который рассказал о том, что Трамп пытался оказывать давление на Зеленского. По данным источников CNN, Волкера после этого вызывали в конгресс повесткой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал украинскому президенту информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. Публикации вызвали громкий скандал, после чего демократы в конгрессе и заговорили об импичменте.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU