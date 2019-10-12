На Филиппинах туристку оштрафовали за мини-бикини, похожее на шнурок
Полицию не убедили доводы о том, что такой купальник - лишь форма искусства
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Туристка из Тайваня приковала к себе все взгляды отдыхающих на филиппинском острове Боракай. Девушка пришла на пляж в купальнике, который большинству присутствующих показался слишком откровенным.
Верхняя и нижняя часть мини-бикини была больше похожа на нитки, которые лишь слегка прикрывали интимные зоны иностранки. В отеле туристку сразу предупредили, что такая одежда неуместна, но она настойчиво называла свой образ одной из форм искусства.
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ИСТОЧНИК KP.RU