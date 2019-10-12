В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск возникновения рака

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-12T10:22:09+03:00

Развитие онкозаболеваний в 30% случаев связано с вредными привычками, нездоровым питанием и низкой физической активностью

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Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса до минимума или заменить его мясом птицы и рыбой, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Согласно данным ведомства, около 30% всех случаев развития рака связаны с плохим питанием, низкой физической активностью и вредными привычками.

Так, например, потребление более 100 граммов красного мяса в день повышает вероятность возникновения рака толстой кишки до 17%. Кроме того, стоит отказаться от наггетсов, колбас и пиццы. Чрезмерное потребление такой пищи и последующее ожирение может спровоцировать появление злокачественных опухолей в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

"Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом", - уточняется на сайте Роспотребнадзора.

Сайт kp.ru писал, что ранее ученые нашли новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что фермент теломеразы усиливает активность белков, которые защищают ДНК от раковых клеток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697419" frameborder="0"></iframe> Пять худших способов лечения.Секс, голод, радиация, клизмы и табак - что их объединяет? А то, что раньше всё это считалось чуть ли не панацеей!

ИСТОЧНИК KP.RU