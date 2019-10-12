В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса до минимума или заменить его мясом птицы и рыбой, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний.
Согласно данным ведомства, около 30% всех случаев развития рака связаны с плохим питанием, низкой физической активностью и вредными привычками.
Так, например, потребление более 100 граммов красного мяса в день повышает вероятность возникновения рака толстой кишки до 17%. Кроме того, стоит отказаться от наггетсов, колбас и пиццы. Чрезмерное потребление такой пищи и последующее ожирение может спровоцировать появление злокачественных опухолей в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.
"Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом", - уточняется на сайте Роспотребнадзора.
Сайт kp.ru писал, что ранее ученые нашли новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что фермент теломеразы усиливает активность белков, которые защищают ДНК от раковых клеток.
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ИСТОЧНИК KP.RU