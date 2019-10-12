Кинологи предложили наказывать за жестокое обращение с животными

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-12T11:50:28+03:00

Сейчас в законе прописан лишь запрет на насилие, а меры ответственности не указаны

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Российская кинологическая федерация предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволили бы наказывать людей за жестокое обращение с животными.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году уже был принят закон, регулирующий отношения в этой сфере, однако меры ответственности за насилие так и не были прописаны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU