СЕГОДНЯ 01:23 2018-12-28T01:23:38+03:00

Документ вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к братьям нашим меньшим

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В четверг, 27 декабря, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными.

Документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к братьям нашим меньшим, а также запрещает содержать диких зверей в квартирах и открывать контактные зоопарки в торговых центрах. Кроме того подписанный главой нашего государства закон устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря законопроект против жестокого обращения с животными был одобрен Госдумой: в тот день депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении.

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