Протестующие забросали станцию метро в Гонконге "коктейлями Молотова"

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-12T14:43:48+03:00

Никто не пострадал, но городской инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб

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Участники массовых протестов в Гонконге бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в зал станции метрополитена Kowloon Tong. К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших, но муниципальному имуществу был нанесен серьезный ущерб. Об этом сообщило местное правительство.

Полиция же призвала протестующих немедленно прекратить противоправные действия. На улицах появились спецназовцы.

"Мы осуждаем все акты насилия и проведем тщательное расследование случившегося", - цитирует агентство Reuters правоохранителей.

Сайт kp.ru писал, что участники демонстраций уже нападали на гонконгский метрополитен ранее. В начале сентября были повреждены 44 станции. Агрессивно настроенная толпа исписала стены, разгромила турникеты и побила стекла. Из-за этого часть станций была закрыта.

Также работу подземки пришлось приостановить на два дня с вечера 4 октября. Причиной вновь стали акты вандализма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735256" frameborder="0"></iframe> В Гонконге появилась первая жертва протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU