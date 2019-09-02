2019-09-02T09:08:07+03:00
Происшествия

Протестующие разгромили 44 станции метро Гонконга

Радикалы разбили стекла, автоматы по продаже билетов, сломали турникеты и исписали стены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Протестующие громили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны и другоеПротестующие громили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны и другоеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Агрессивно настроенные участники протестных акций в Гонконге разгромили 44 станции местного метрополитена.

Согласно данным корпорации-оператора железнодорожного транспорта MTR, большая часть атак пришлась на субботу, еще 12 платформ подверглись нападениям в воскресенье, 1 сентября. Из-за этого часть станций была временно закрыта, прерывалось движение поездов. Наиболее серьезно пострадала "Тун Чун" на острове Лантау.

Все радикалы были в масках и касках Фото: REUTERS

Все радикалы были в масках и каскахФото: REUTERS

Одетые в маски радикалы вооружились металлическими прутьями и ими крушили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески, стекла, камеры наблюдения. Также были исписаны стены вестибюлей, на рельсы кидали посторонние предметы, сообщается на сайте корпорации.

Протесты охватили Гонконг более трех месяцев назад. Началось все с законопроекта о высылке преступников на материковый Китай, продолжилось недовольством работой полиции. Спецкор "КП" Дарья Асламова отправилась в Гонконг, чтобы узнать, что же на самом деле не устраивает людей.

Протестующие в центре Гонконга.Дарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США назвали вероятную причину начала ядерной войны
Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул
Американский дипломат заявил, что США не хотят вторгаться в Венесуэлу
Больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных
Минпромторг предлагает начать маркировать воду с 1 октября 2019 года
Банки сократили кредитование в финансово неблагополучных регионах
Сотрудники посольства России навестили Бутину в тюрьме США
Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Власти четырех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
На Сахалине пройдут российско-японские учения пограничников
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Минобороны может стать подрядчиком в строительстве космодрома «Восточный»
Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 году
Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога
Стали известны регионы с самой доступной электроэнергией
Пенсионный фонд предложил пересмотреть систему выплат накопительной пенсии
Президент Черногории выразил сожаление, что Россию не пригласили на мероприятия в Польшу
В Канаде три человека выиграли джекпот в национальной лотерее
Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России
Пенс пообещал Зеленскому поддержку США в территориальном вопросе
В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
Госдеп США назвал операцию в Идлибе целенаправленным и точечным ответом террористам
В Москве задержали водителя, сбившего ребенка на Porsche Cayenne
Во время концерта в Испании погибла артистка
В Подмосковье катер сбил аквалангиста