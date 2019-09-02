Протестующие разгромили 44 станции метро Гонконга

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-02T09:08:07+03:00

Протестующие громили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны и другое Фото: REUTERS

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Агрессивно настроенные участники протестных акций в Гонконге разгромили 44 станции местного метрополитена.

Согласно данным корпорации-оператора железнодорожного транспорта MTR, большая часть атак пришлась на субботу, еще 12 платформ подверглись нападениям в воскресенье, 1 сентября. Из-за этого часть станций была временно закрыта, прерывалось движение поездов. Наиболее серьезно пострадала "Тун Чун" на острове Лантау.

Все радикалы были в масках и каскахФото: REUTERS

Одетые в маски радикалы вооружились металлическими прутьями и ими крушили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески, стекла, камеры наблюдения. Также были исписаны стены вестибюлей, на рельсы кидали посторонние предметы, сообщается на сайте корпорации.

Протесты охватили Гонконг более трех месяцев назад. Началось все с законопроекта о высылке преступников на материковый Китай, продолжилось недовольством работой полиции. Спецкор "КП" Дарья Асламова отправилась в Гонконг, чтобы узнать, что же на самом деле не устраивает людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729158" frameborder="0"></iframe> Протестующие в центре Гонконга.Дарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU