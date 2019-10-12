2019-10-12T14:53:43+03:00
Политика

Курды опровергли сообщения о захвате сирийского Рас-эль-Айна

На окраинах города продолжаются ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и турецкими войсками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Командование альянса вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" опровергло сообщения о том, что город Рас-эль-Айн на севере провинции Хасеке был захвачен турецкими войсками. Ожесточенные бои между сторонами все еще продолжаются.

Причем туркам пока не удалось пробраться в центральные районы города. Однако их силы значительно превышают силы курдских формирований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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