Курды опровергли сообщения о захвате сирийского Рас-эль-Айна
На окраинах города продолжаются ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и турецкими войсками
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Командование альянса вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" опровергло сообщения о том, что город Рас-эль-Айн на севере провинции Хасеке был захвачен турецкими войсками. Ожесточенные бои между сторонами все еще продолжаются.
Причем туркам пока не удалось пробраться в центральные районы города. Однако их силы значительно превышают силы курдских формирований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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