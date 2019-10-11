Первые жертвы: Турция сообщила о гибели участника операции в Сирии

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-11T08:49:59+03:00

Военнослужащий был убит в результате столкновений с бойцами Рабочей партии Курдистана

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Проводимая Турцией в Сирии военная операция "Источник мира" привела к первым жертвам среди солдат. Об этом сообщил министр обороны атаковавшей курдов республики Хулуси Акар.

Он рассказал, что инцидент произошел в минувший четверг, 10 октября. Турецкий военнослужащий был убит боевиками Рабочей партии Курдистана (Сил самообороны сирийских курдов).

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ИСТОЧНИК KP.RU