Первые жертвы: Турция сообщила о гибели участника операции в Сирии
Военнослужащий был убит в результате столкновений с бойцами Рабочей партии Курдистана
Изменить размер текста:
Проводимая Турцией в Сирии военная операция "Источник мира" привела к первым жертвам среди солдат. Об этом сообщил министр обороны атаковавшей курдов республики Хулуси Акар.
Он рассказал, что инцидент произошел в минувший четверг, 10 октября. Турецкий военнослужащий был убит боевиками Рабочей партии Курдистана (Сил самообороны сирийских курдов).
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»