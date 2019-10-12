2019-10-12T16:06:45+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали вопрос возвращения сметной казни

После жестокого убийства девятилетней девочки появились предложения вернуть высшую меру наказания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Фото: REUTERS
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В Кремле не обсуждается вопрос возвращения в Росси смертной казни. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не обсуждается», - передает агентство ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что предложение вернуть смертную казнь вновь начали обсуждать после убийства девятилетней девочки в Саратовской области. Лизу Киселёву искали два дня подряд сотни добровольцев. Надеялись найти живой. Но чудо не произошло. Когда полиция задержала убийцу, огорченные люди потребовали возмездия.

В соцсетях многие стали высказываться за возвращение высшей меры наказания. Так, депутат Государственной думы от региона, Евгений Примаков, в своем Facebook написал: «Нужно вернуть смертную казнь». Местные жители создали петицию «Смерть за смерть ребенка!». Опрос о возвращении смертной казни был проведен на официальной странице Госдумы РФ ВКонтакте.

Следствие о заключении под стражу сознавшегося в убийстве Лизы Киселевой.

МНЕНИЕ "ЗА"

Общество уничтожает убийц не из-за жестокости, а из-за нормальности

Сергей МАРДАН

Жестокое убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло всю страну. Отпущенный по УДО преступник расправился с маленькой девочкой, которую два дня искали сотни добровольцев по всему городу (подробности)

Казнить, нельзя помиловать!

Александр ГРИШИН

Убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло сначало город, а затем всю Россию. Люди снова заговорили о возвращении смертной казни, как высшей мере наказания.

В известном выражении «Казнить нельзя помиловать» я – сторонник запятой после первого слова. Все аргументы противников-гуманистов сводятся, в основном, к четырем аргументам, которые легко рушатся. (подробности)

МНЕНИЕ "ПРОТИВ"

Две стороны одной медали

Дмитрий СМИРНОВ

Даже в сегодняшнем мире вряд ли есть что-то ужасней смерти ребенка. То, что произошло в Саратове, любого заставляет сжать кулаки и требовать возмездия.

Но и в этом кошмаре есть что-то большее, чем нормальная человеческая реакция. Например, многолетняя, принципиальная и неизменная позиция Владимира Путина по вопросу смертной казни: в России больше никого не казнят и казнить не будут. Не потому, что этого требуют европы, советы по правам и кто-то еще. А потому что это тяжелый шаг, но он в конечном итоге делает наше общество лучше. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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