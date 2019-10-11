Убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло сначало город, а затем всю Россию. Люди снова заговорили о возвращении смертной казни, как высшей мере наказания.

В известном выражении «Казнить нельзя помиловать» я – сторонник запятой после первого слова. Все аргументы противников-гуманистов сводятся, в основном, к четырем аргументам, которые легко рушатся.

Первый – лучше пусть сидят на пожизненном и каются, им смерть – избавление. Пусть помучаются. Извините, но я не слышал, чтобы осужденные даже на пожизненное совершали попытки суицида, сидя в самых тяжелых условиях. Их заявления о «лучше смерть» - бравада, которая исчезнет, если ему предложить казнить его тут же. Или отдать на смерть в другие камеры. Нет, они живут, кушают, их лечат, оперируют.

Второй – есть вероятность ошибки, вспомните, что при поиске Чикатило казнили человека, не имевшего к этому преступлению отношения. А никто не говорит, что казнить надо сразу после суда. Пусть эта сволочь сидит 5 лет, 10, 15. Сколько потребуется для железного подтверждения его вины. Но пусть знает, что его расстреляют, хоть и неизвестно, когда. Пусть каждый день ждет. Нынешний уровень криминалистики позволяет избежать ошибок, и каждый год эксперты совершенствуют инструментарий. Кстати, расстрелянный ошибочно по делу Чикатило не был невинным младенцем – он изнасиловал и убил маленькую девочку.

Третий – казнью насильника-педофила ребенка не вернешь. Да. Но предотвратишь другие случаи, когда он выйдет на свободу. А они выходят. Даже с пожизненного. И продолжают. Маньяками становятся не сразу, а от безнаказанности. И угроза казни удержит многих просто психически неустойчивых от скатывания в психически больных.

И последнее - мол, не в традициях христианского гуманизма. А вы хотите вторую щеку подставить, еще одного ребенка подсунуть? Не мною сказано – мне отмщение, и аз воздам. Это, кстати, не меньше христианство.

Можно еще сказать многое, но мне достаточно и этого, чтобы определиться, где ставить запятую.

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