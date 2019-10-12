Германия приостановит поставки вооружений в Турцию

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-12T17:10:32+03:00

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Берлин приостанавливает поставки вооружений в Турцию из-за операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», - сказал глава немецкого МИД в интервью Bild am Sonntag.

Маас также напомнил, что правительство ФРГ уже с 2016 года придерживается ограничений в экспорте вооружений Анкаре, особенно после действий турецких войск в регионе Африн.

Напомним, в среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против Рабочей партии Курдистана на северо-востоке Сирии. Целью он назвал уничтожение террористического коридора на южных границах республики. Действия Анкары осудили страны Евросоюза и будут требовать созвать Совбез ООН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU