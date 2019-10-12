2019-10-12T19:18:32+03:00
Происшествия

На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Местные власти пока не обладают информацией о погибших и пострадавших
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллаНа юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллаФото: REUTERS
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В субботу, 12 октября, на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Толчки зафиксировали в 17:55 по местному времени (22.55 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в городском уезде Бэйлю.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне, 10 октября, землетрясение произошло в Японии. Магнитуда достигала 6,3 балла. Эпицентр располагался в 154 километрах от японского города Хатинохе. Отметим, что сейчас в стране восходящего солнца бушует самый мощный за последние 60 лет тайфун «Хагибис». Жертвами стихии уже стали по крайней мере два человека, трое пропали без вести и еще десятки пострадали, одиннадцати миллионам жителей рекомендовано эвакуироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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