Путин: Россия создаст ударные комплексы, способные преодолеть любые ПВО

СЕГОДНЯ 20:50 2019-10-12T20:50:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия создаст ударные комплексы, которые будут способны преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО (...) сейчас это уже очевидно», - заявил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Путин заявил, что на данный момент Россия уже не только «многократно» усовершенствовала свои баллистические ракеты, против которых работают системы ПРО, но и создала супероружие. Такое, какого пока в мире ни у кого нет.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент сообщил, что наша страна начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на аналогичные действия Вашингтона, который намерен разместить этот тип оружия в Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU