Россия «блокировала» заявления СБ ООН по турецкой операции в Сирии

СЕГОДНЯ 21:11 2019-10-12T21:11:39+03:00

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Россия выступила против американского заявления в Совете Безопасности ООН по военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российском дипломатическом ведомстве, Москва не поддержала проект документа Вашингтона, в котором действия Анкары названы вторжением в Сирию и содержится призыв к турецким войскам покинуть территорию САР.

Источник пояснил, что заявление Соединённых Штатов не соответствует официальной позиции МИД РФ

Напомним, 9 сентября, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. Он заявил, что целью является создание безопасного коридора для возвращения беженцев и уничтожение террористов на южных границах республики. Действия Турции осудили страны Евросоюза созвали Совбез ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU