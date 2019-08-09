2019-08-09T00:35:17+03:00
В мире

Американский эсминец Porter вошел в Черное море

Это шестой заход кораблей США в черноморскую акваторию в этом году
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Американский эсминец Porter направился в Черное мореАмериканский эсминец Porter направился в Черное мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Это уже шестой раз за 2019 год, когда флот США направляет на эту территорию эскадронный миноносец. Сопровождать его будет сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота.

- Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности, - цитируют "РИА Новости" командующую американским флотом Лизу Франкетти.

Отмечается, что корабли США заходят в Черное море в строгом соответствии с международными нормами, в том числе конвенцией Монтре.

Ранее сайт kp.ru писал об американском ракетном эсминце Donald Cook, который также заходил в акваторию Черного моря. Власти США отправляли свои корабли и в Балтийское море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии
Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек
Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку
Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»
Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан
Президенты России и Финляндии встретятся на Золотом берегу
Истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Медведев прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС
Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек
Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции
МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в акциях в Москве
Росгвардия подарила Московской области новый детский сад
В "Роскосмосе" рассказали, сколько получают российские космонавты
Поклонская заявила, что Эрдогану "придется признать" выбор крымчан
Полковник-миллиардер Захарченко готовится к апелляции
Минсельхоз опроверг сообщения о резком подорожании хлеба
Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии
Новая карта, как магнит, притягивает скидками и бонусами
США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"
Радиационный фон после взрыва на полигоне под Северодвинском нормализовался
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы
Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов