Американский эсминец Porter вошел в Черное море

СЕГОДНЯ 00:35 2019-08-09T00:35:17+03:00

Это шестой заход кораблей США в черноморскую акваторию в этом году

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В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Это уже шестой раз за 2019 год, когда флот США направляет на эту территорию эскадронный миноносец. Сопровождать его будет сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота.

- Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности, - цитируют "РИА Новости" командующую американским флотом Лизу Франкетти.

Отмечается, что корабли США заходят в Черное море в строгом соответствии с международными нормами, в том числе конвенцией Монтре.

Ранее сайт kp.ru писал об американском ракетном эсминце Donald Cook, который также заходил в акваторию Черного моря. Власти США отправляли свои корабли и в Балтийское море.

ИСТОЧНИК KP.RU