Трамп поручил решить политическую судьбу экс-посла США на Украине Майклу Помпео
Определять дальнейшую политическую судьбу бывшего посла США в Украине будет госсекретарь страны Майкл Помпео. Такое решение принял глава Белого дома Дональд Трамп. В интервью телеканалу Fox News, президент сказал, что мало знает о дипломате, но знает о ее политических пристрастиях. Мари Йованович является сторонником демократов. Он оставляет за Помпео право определять, останется ли Йованович в Госдепартаменте или будет уволена.
- Возможно, она хороший человек, я не знаю, - сказал Дональд Трамп.
Он признался, что президент Украины "не слишком лестно о ней отзывался".
- Это было неожиданно, потому что ей, как предполагалось, надо было, наоборот, стараться понравиться президенту Украины и выработать подход к нему, - заявил президент США.
Посол США завершила работу в Украине в мае 2019 года. Украинские СМИ писали, что причиной этом мог стать отказ Йованович помогать в расследовании дела против Байдена.
ИСТОЧНИК KP.RU