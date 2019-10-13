Трамп поручил решить политическую судьбу экс-посла США на Украине Майклу Помпео

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-13T07:46:35+03:00

Трамп не станет решать, останется ли Йованович в Госдепартаменте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Определять дальнейшую политическую судьбу бывшего посла США в Украине будет госсекретарь страны Майкл Помпео. Такое решение принял глава Белого дома Дональд Трамп. В интервью телеканалу Fox News, президент сказал, что мало знает о дипломате, но знает о ее политических пристрастиях. Мари Йованович является сторонником демократов. Он оставляет за Помпео право определять, останется ли Йованович в Госдепартаменте или будет уволена.

- Возможно, она хороший человек, я не знаю, - сказал Дональд Трамп.

Он признался, что президент Украины "не слишком лестно о ней отзывался".

- Это было неожиданно, потому что ей, как предполагалось, надо было, наоборот, стараться понравиться президенту Украины и выработать подход к нему, - заявил президент США.

Посол США завершила работу в Украине в мае 2019 года. Украинские СМИ писали, что причиной этом мог стать отказ Йованович помогать в расследовании дела против Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU