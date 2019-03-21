Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович передала ему список «неприкасаемых»

Новый грандиозный скандал разгорается на Украине, и одновременно с этим - в США. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с послом США Мари Йованович после его назначения в мае 2016-го, она передала ему список «неприкасаемых» - лиц, которых ни при каких обстоятельствах не должно преследовать украинское правосудие.

- Я ответил, что это неприемлемо: никто в этой стране, будь то наш президент или наш парламент, не остановит меня от судебных действий в случае совершения преступления, - якобы ответил тогда Луценко госпоже послу. Но почему-то рассказал об этом чуть ли не три года спустя. Уж не потому ли, что его ведомство так и не дождалось обещанных тогда США денег. А сумма немалая - 4 млн долларов. Вполне логическая цепочка вырисовывается: обещания - ожидание - отказ - разочарование - прозрение - откровения.

В Госдепартаменте США поспешили опровергнуть сообщенную Луценко информацию, назвали ее «откровенным вымыслом» и даже подчеркнули, что «свобода слова и откровенная ложь - это разные вещи». Такой бы подход Госдепу применить к американской дипломатии и журналистике - цены бы не было.

Однако, как сообщают осведомленные источники, Мари Йованович уже пакует чемоданы для досрочного возвращения в США. К ней много вопросов и у американского правосудия. Недавно выяснилось, что с помощью украинских политиков она и спецпредставитель ФБР по Украине были замешаны в попытках компрометации тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. И Трамп явно не намерен это прощать. Президент США даже процитировал вашингтонского журналиста The Hill Джона Соломона в своем твиттере, «Джон Соломон, по мере того, как исчезает российский сговор, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон». И откровения Луценко могут лишь убыстрить досрочное сложение полномочий Иванович.

Что же касается вмешательства во внутриукраинские дела, то здесь тоже не надо далеко ходить за доказательствами - 5 марта Йованович публично призвала уволить с должности главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Так что «список неприкасаемых» - вещь вполне вероятная. И, может быть, он даже не один такой. И не только от Госдепа.

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