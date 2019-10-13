2019-10-13T11:09:41+03:00
В мире

Шесть человек погибли при взрыве газа в китайском кафе

Под завалами спасатели обнаружили 15 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЧП произошло в провинции КитаяЧП произошло в провинции КитаяФото: REUTERS
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В провинции Цзянсу на востоке Китая произошел взрыв в кафе. По версии спасателей здание разрушилось из-за утечки газа. В момент происшествия в помещении закусочной находились посетители. На место ЧП прибыли спасатели и медики. Под завалами, как сообщает пресс-службы администрации города Уси, обнаружили 15 человек. Шестеро из них скончались.

В январе 2019 года в Париже произошло подобное происшествие. Утечка газа в булочной на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль стала причиной гибели людей. Десятки человек получили ранения. В социальных сетях предположили, что причиной мог стать теракт. В версию с утечкой газа французы не поверили, видя, какой ущерб зданию был нанесен. Однако, власти страны провели экспертизу и подтвердили - люди пострадали из-за нарушения работы с газовым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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