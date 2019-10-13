США выводят тысячу военных из Сирии из-за турецкой операции

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-13T16:51:47+03:00

В Вашингтоне опасаются, что американские военнослужащие могут быть «зажаты между двумя враждебными наступающими армиями»

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В свете военной операции Турции и желании Анкары расширить наступление в Сирии Вашингтон принял решение о выводе дополнительно тысячи военнослужащих с севера САР. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер

По словам главы американского Минобороны, решение было принято в связи с сообщением о том, что Турция может расширить наступление на юг, а также на запад. Кроме того, есть информация, что «Силы демократической Сирии» (СДС) готовы пойти на соглашение с Москвой и Дамаском для начала контрнаступление против Анкары на севере.

Эспера пояснил, что в этой ситуации американские военны будут «зажаты между двумя враждебными наступающими армиями».

«По этой причине я поговорил с президентом [Дональдом Трампом] вчера вечером <...>, и он дал указание, чтобы мы начали заблаговременный вывод войск с севера Сирии», - рассказал министр в интервью телеканалу CBS.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Силы демократической Сирии» требуют от Вашингтона прекратить военные действия в Турции. В противном случае они могут обратиться за помощью к Москве и Дамаску.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737442" frameborder="0"></iframe> Над Рас Аль-Айном поднимается дым, турецкое наступление продолжается.Над сирийским пограничным городом Рас-эль-Айн можно наблюдать дым, поскольку Турция продолжает свою военную операцию по созданию «безопасной зоны» на севере Сирии, как это видно из турецкого города Джейланпинар

ИСТОЧНИК KP.RU