США выводят тысячу военных из Сирии из-за турецкой операции
В свете военной операции Турции и желании Анкары расширить наступление в Сирии Вашингтон принял решение о выводе дополнительно тысячи военнослужащих с севера САР. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер
По словам главы американского Минобороны, решение было принято в связи с сообщением о том, что Турция может расширить наступление на юг, а также на запад. Кроме того, есть информация, что «Силы демократической Сирии» (СДС) готовы пойти на соглашение с Москвой и Дамаском для начала контрнаступление против Анкары на севере.
Эспера пояснил, что в этой ситуации американские военны будут «зажаты между двумя враждебными наступающими армиями».
«По этой причине я поговорил с президентом [Дональдом Трампом] вчера вечером <...>, и он дал указание, чтобы мы начали заблаговременный вывод войск с севера Сирии», - рассказал министр в интервью телеканалу CBS.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Силы демократической Сирии» требуют от Вашингтона прекратить военные действия в Турции. В противном случае они могут обратиться за помощью к Москве и Дамаску.
Над Рас Аль-Айном поднимается дым, турецкое наступление продолжается.Над сирийским пограничным городом Рас-эль-Айн можно наблюдать дым, поскольку Турция продолжает свою военную операцию по созданию «безопасной зоны» на севере Сирии, как это видно из турецкого города Джейланпинар
ИСТОЧНИК KP.RU