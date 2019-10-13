«С нами или с террористами»: Эрдоган предложил Меркель выбор между Турцией и курдами

СЕГОДНЯ 22:03 2019-10-13T22:03:56+03:00

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В ходе телефонного разговора турецкий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель выбор между Турцией и Рабочей партией Курдистана (РПК), против которой направлена военная операция Анкары «Источник мира» в Сирии.

«До этого глава МИД Германии заявил о прекращении продажи орудия Турции... Я сказал Меркель: Смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?» - заявил турецкий лидер в эфире телеканала NTV.

Комментируя телефонный разговор политиков, представитель правительства Германии Ульрике Деммер сообщила, что Меркель «высказалась за немедленное прекращение военной операции».

Напомним, 12 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Берлин приостанавливает экспорт оружия в Турцию, через несколько часов такое же решение приняли в правительстве Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU