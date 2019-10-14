2019-10-14T04:58:37+03:00
Политика

В США предложат резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

К рассмотрению ее представят конгрессмены-демократы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер сообщил, что конгрессмены-демократы намерены предложить резолюцию, которая призывает президента США Дональда Трампа отменить вывод войск с севера Сирии.

По данным газеты Hill, политик заявил, что уже провел встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Сообщается, что политики договорились о представлении совместной резолюции относительно решения американского лидера, а также военной операции Турции в Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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