Новый премьер министр Украины прокатился по зданию правительства на самокате

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-01T18:56:15+03:00

Так самый молодой за всю историю страны премьер решил сэкономить силы на «длинных коридорах» здания

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Во время избирательной компании Владимир Зеленский заявлял, что готов ездить на работу на велосипеде. Правда, став президентом решил, что кортеж из трех машин никому не мешает на дороге. Зато новый премьер министр Украины, Алексей Гончарук, ничего такого не обещал, но приехал в здание правительства на самокате. Транспортом он намерен воспользоваться и в здании, потому что в правительстве «слишком длинные коридоры».

Самый молодой премьер за всю историю страны, Гончаруку 35 лет, записал видео обращение к украинской молодежи. Поздравил школьников с Днем знаний, напомнил, что занятия у детей начнутся со 2 сентября. Сам Гончарук сообщил, что пойдет на работу в Кабинет министров Украины.

Премьером Гончарук назначен 29 августа. Его кандидатура была лично предложена главой Незалежной Владимиром Зеленским и поддержана 290 голосами депутатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729391" frameborder="0"></iframe> Новый украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU