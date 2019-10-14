2019-10-14T08:22:22+03:00
В мире

Десять человек погибли при обрушении здания в Индии

По предварительной версии – взорвался газовый баллон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Под завалами нашли тела десяти человекПод завалами нашли тела десяти человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии в понедельник 14 октября рухнуло одно из зданий в районе Мау на востоке штата Уттар-Прадеш. Как сообщает телеканал NDTV, очевидцы слышали громкий хлопок, после чего из окон здания вырвалось пламя. В считанные секунды сооружение рухнуло, под обмломками оказлись люди. Спасательная операция началась вскоре после прибытия спецслужб.

Под завалами нашли тела десяти человек. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат попросил районных чиновников обеспечить пострадавших и семьи погибших питанием, необходимой одеждой и жильем.

Известно о двух пострадавших. Ими занимаются индийские медики. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

В воскресенье 13 октября по той же причине взорвалось кафе в Китае. Погибли шесть человек, еще девять получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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