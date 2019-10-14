Россияне борются со стрессом спортом и алкоголем

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-14T14:27:21+03:00

Опрос Ромира показал, что 95 процентов жителей испытывают стресс, а треть живет в этом состоянии постоянно

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Мужчины и женины изгоняют стресс разными способами – к такому выводу пришли исследователи Росмир. Среди россиян провели опрос на тему стресса. Оказалось, это состояние знакомо подавляющему большинству жителей страны, участвующих в исследовании – 95 процентов испытывают стресс.

Треть россиян (34 процента) признались, что живут в состоянии стресса. Причем больше всего людей, испытывающих напряжение, среди молодых людей от 26 до 45 лет. Пенсионеры смотрят на жизнь с большим оптимизмом, среди пожилых россиян только 18 процентов испытывают стресс.

Но россияне так просто не сдаются этому состоянию и готовы бороться. Женщины – с помощью разговоров по думам с близкими (54 процента), успокоительными (40 процентов), спорта и хобби (38 процентов). Мужчины спасают себя несколько иначе – 25 процентов признались, что стресс пытаются побороть алкоголем.

Что касается причин такого состояния, о чаще всего в тоску люди впадают из-за проблем со здоровьем – так сказали 79 процентов опрошенных. Еще 70 процентов испытывают стресс из-за здоровья близких. Семейные проблемы – причина стресса для 73 процентов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU