Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии
В Кремле не хотели бы даже думать о таком варианте развития событий, при котором Россия и Турция вступили бы в военный конфликт в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом на вопрос журналистов о том, не пора ли турецким войскам покинуть территорию Сирии, ведь борьба с терроризмом уже завершена, представитель Кремля рекомендовал обратиться к специалистам.
"Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - цитирует РИА Новости Пескова.
Напомним, что 9 октября Турция нанесла воздушные удары по подконтрольным сирийским курдам объектам, после чего началась наземная часть военной операции "Источник мира". Анкара хочет зачистить территорию к востоку от Евфрата от членов Рабочей партии Курдистана и заселить ее беженцами. В самом Дамаске против таких действий.
Сайт kp.ru писал, что ряд мировых держав уже осудили поведение Анкары. Так, например, Франция и Германия приостановили поставки вооружения в Турцию.
Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
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