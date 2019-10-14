2019-10-14T15:25:58+03:00
Политика

Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии

В Кремле не хотели бы даже думать о таком развитии событий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкие военные начали операцию против курдов в СирииТурецкие военные начали операцию против курдов в СирииФото: REUTERS
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В Кремле не хотели бы даже думать о таком варианте развития событий, при котором Россия и Турция вступили бы в военный конфликт в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом на вопрос журналистов о том, не пора ли турецким войскам покинуть территорию Сирии, ведь борьба с терроризмом уже завершена, представитель Кремля рекомендовал обратиться к специалистам.

"Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, что 9 октября Турция нанесла воздушные удары по подконтрольным сирийским курдам объектам, после чего началась наземная часть военной операции "Источник мира". Анкара хочет зачистить территорию к востоку от Евфрата от членов Рабочей партии Курдистана и заселить ее беженцами. В самом Дамаске против таких действий.

Сайт kp.ru писал, что ряд мировых держав уже осудили поведение Анкары. Так, например, Франция и Германия приостановили поставки вооружения в Турцию.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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