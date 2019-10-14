2019-10-14T17:39:52+03:00
Общество

Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"

Члены жюри выделили лауреатов в восьми номинациях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения победителей XVIII международного конкурса "Щит и перо".

В нем приняли участие несколько тысяч авторов, в том числе из стран-членов СНГ. Авторитетное жюри, в которое вошли известные общественные деятели и руководители федеральных средств массовой информации, выбрали лауреатов в восьми номинациях.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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