Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Члены жюри выделили лауреатов в восьми номинациях
Изменить размер текста:
Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения победителей XVIII международного конкурса "Щит и перо".
В нем приняли участие несколько тысяч авторов, в том числе из стран-членов СНГ. Авторитетное жюри, в которое вошли известные общественные деятели и руководители федеральных средств массовой информации, выбрали лауреатов в восьми номинациях.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU