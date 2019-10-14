2019-10-14T18:33:57+03:00
Происшествия

В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом

Очевидцы сообщают, что некий мужчина вынес из огня младенца [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Информации о пострадавших пока не поступалоИнформации о пострадавших пока не поступалоФото: скриншот с видео
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В подмосковных Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом, рассчитанный на несколько семей. Пламя вспыхнуло днем в понедельник, 14 октября, на территории СНТ "Зеленая зона" недалеко от Некрасовки и быстро распространилось по всему зданию.

На кадрах с места происшествия видно, как в небо поднимается густой серый дым. Огонь охватил всю крышу и теперь вырывается из окон с разных сторон дома. Как сообщили "КП" очевидцы, в здании могут находиться дети и животные. Так, например, некий мужчина уже вынес из горящего дома младенца и отнес его в поликлинику.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, как и данных о пострадавших.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее крупный пожар вспыхнул также в трёхэтажном жилом доме на окраине деревни Чисмена в Волоколамском районе Московской области. В огне погибли пять человек, из них четыре ребенка.

В Люберцах горит многоквартирный двухэтажный дом.По информации очевидцев, в доме могут находится дети и животные

ИСТОЧНИК KP.RU

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