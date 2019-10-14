В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-14T18:33:57+03:00

Информации о пострадавших пока не поступало Фото: скриншот с видео

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В подмосковных Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом, рассчитанный на несколько семей. Пламя вспыхнуло днем в понедельник, 14 октября, на территории СНТ "Зеленая зона" недалеко от Некрасовки и быстро распространилось по всему зданию.

На кадрах с места происшествия видно, как в небо поднимается густой серый дым. Огонь охватил всю крышу и теперь вырывается из окон с разных сторон дома. Как сообщили "КП" очевидцы, в здании могут находиться дети и животные. Так, например, некий мужчина уже вынес из горящего дома младенца и отнес его в поликлинику.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, как и данных о пострадавших.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее крупный пожар вспыхнул также в трёхэтажном жилом доме на окраине деревни Чисмена в Волоколамском районе Московской области. В огне погибли пять человек, из них четыре ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737737" frameborder="0"></iframe> В Люберцах горит многоквартирный двухэтажный дом.По информации очевидцев, в доме могут находится дети и животные

ИСТОЧНИК KP.RU