2019-10-14T20:59:07+03:00
Общество

В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

Сначала стоит обратиться в Трудовую инспекцию, дальше - только прокуратура и суд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Со 2 по 4 ноября россиян ожидают очередные праздники. За работу в эти дни положено платить вдвойнеСо 2 по 4 ноября россиян ожидают очередные праздники. За работу в эти дни положено платить вдвойнеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Если начальство отказывается оплачивать сотруднику часы, которые он отработал в свои выходные или праздничные дни, то для начала стоит обратиться в Трудовую инспекцию. В отдельных случаях подключаются прокуратура и суд.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что переработка должна оплачиваться в двойном размере, иначе работодатель нарушает законодательство. Исключением является отсутствие соответствующего контракта между сторонами и ненормированный рабочий день.

"Сейчас достаточно строгие меры принимаются: на работодателя могут быть возложены серьезные штрафы. Соответственно, надо обращаться туда (в Трудовую инспекцию - прим. ред.)", – цитирует "Москва 24" депутата.

Сайт kp.ru писал, что ранее Роструд напомнил россиянам об очередных праздничных днях - со 2 по 4 ноября. За работу в такой период предусмотрена двойная оплата, либо предоставление дополнительных выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными