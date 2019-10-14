В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-14T20:59:07+03:00

Со 2 по 4 ноября россиян ожидают очередные праздники. За работу в эти дни положено платить вдвойне Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сначала стоит обратиться в Трудовую инспекцию, дальше - только прокуратура и суд

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Если начальство отказывается оплачивать сотруднику часы, которые он отработал в свои выходные или праздничные дни, то для начала стоит обратиться в Трудовую инспекцию. В отдельных случаях подключаются прокуратура и суд.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что переработка должна оплачиваться в двойном размере, иначе работодатель нарушает законодательство. Исключением является отсутствие соответствующего контракта между сторонами и ненормированный рабочий день.

"Сейчас достаточно строгие меры принимаются: на работодателя могут быть возложены серьезные штрафы. Соответственно, надо обращаться туда (в Трудовую инспекцию - прим. ред.)", – цитирует "Москва 24" депутата.

Сайт kp.ru писал, что ранее Роструд напомнил россиянам об очередных праздничных днях - со 2 по 4 ноября. За работу в такой период предусмотрена двойная оплата, либо предоставление дополнительных выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU