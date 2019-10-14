Трамп: "Пусть Сирия сражается с Турцией за свои земли"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия теперь должна сама защищать свои земли и проживающих на них курдов от турецких солдат. По словам главы государства, он сделал все, что мог, одолев "100% халифата ИГ*", а потому вывел большую часть американских войск с территории арабской республики.
"Пусть Сирия и [ее президент Башар] Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свои земли", - написал Трамп в микроблоге в Twitter.
Он подчеркнул, что больше не собирается оберегать подконтрольные "врагу" территории, но этим может заняться кто-то другой, например, Россия, Китай или даже Наполеон Бонапарт.
"Я надеюсь, что у них все получится, а мы находимся в 7000 милях!", - подытожил глава Белого дома.
Сайт kp.ru писал, что 9 октября турецкие войска напали на север Сирии. Целью Анкары стали курды. Накануне повстанцы заключили соглашение с официальным Дамаском, и власти направили свои войска для их защиты к границе.
* - запрещенная в России террористическая организация.
Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
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