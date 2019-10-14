Сирийская армия вошла в город Табка, который ранее контролировали курды

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-14T09:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сирийская армия, которая пришла на помощь курдам, вошла в город Табка. Об этом сообщает телеканал AlMayadeen News. Армия движется на север страны, чтобы отразить атаку турецких войск. Напомним, спецоперация «Источник мира» началась 9 октября. Турки уже заняли несколько населенных пунктов и сообщают об убитых террористах.

Ранее курды объявили о готовности предоставить доступ к границе сирийской армии, чтобы противостоять турецким военным - с Дамаском заключено соглашение. Правительственные войска разместили часть своего арсенала в городе Манбидж на востоке провинции Алеппо. Теперь сирийская армия вошла в еще один город, который ранее контролировался курдами - Табка.

После обстрела позиций американских военных в Сирии, власти США приняли решение о выводе войск из страны - тысяча американских военных покидает Сирию.

ИСТОЧНИК KP.RU