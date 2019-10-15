Сирийские военные встретились с отступающими войсками США

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-15T08:19:14+03:00

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В Сети появилось видео встречи двух армий – США и Сирии. Военные пересеклись на дороге между Манбиджем и Кобани. Правда, ехали войска в разные стороны. Президент США принял решение о выводе войск из Сирии.

Позиции американских военных были обстреляны ранее, в Вашингтоне считают, что это было сделано намеренно, чтобы оттеснить войска подальше и занять большую территорию. Трамп раскритиковал позицию турецких властей, он призвал прекратить спецоперацию «Источник мира». В качестве ответных мер Турции Белый Дом ввел санкции в отношении бывших и действующих турецких политиков.

Как стало известно западным СМИ, в правительстве США планировали в минувшие выходные вывезти ядерное оружие, находящееся в базе Турции, контроль над базой ранее держали США. Нахождение в этой стране ядерного оружия, считают в США, может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU